Nei giorni scorsi, il Rotary Club Faenza ha celebrato il talento e l’impegno di due straordinarie personalità del territorio, conferendo il “Premio Donna Anna Maria Trotta Bertoni” e il “Premio Artigiano” a figure che incarnano valori di eccellenza, cultura e dedizione.

Il Premio Donna, destinato a una personalità faentina distintasi per le sue qualità professionali e umane, è stato assegnato a Martina Liverani, giornalista e scrittrice di rilievo. Partita dal mondo del giornalismo gastronomico, ha ampliato il proprio orizzonte affrontando con sensibilità e profondità il tema della parità di genere. Oltre a collaborare con testate prestigiose come Repubblica e Sale e Pepe, è direttrice della rivista Dispensa, che racconta il cibo e la cultura con uno sguardo originale e inclusivo. Maria Teresa Samorini, presidente della sottocommissione dedicata al premio, ha sottolineato come la scelta di Liverani rispecchi la volontà di premiare figure che, con il proprio lavoro, sanno ispirare e generare un impatto positivo nella società.

Il Premio Artigiano, che ogni anno riconosce il valore di un maestro artigiano capace di unire abilità manuali, espressione artistica e tutela del patrimonio storico immateriale, è stato conferito a Francesco Guerrini, pluripremiato norcino e custode della grande tradizione romagnola. Attraverso il suo lavoro, Guerrini dimostra come la manualità possa fondersi con profonde competenze tecniche, trasformando ingredienti eccellenti in prodotti di altissima qualità e tramandando metodi di lavorazione che sono parte integrante della cultura gastronomica della regione. Tiziano Rondinini, presidente della sottocommissione per il Premio Artigiano, ha evidenziato come Guerrini sia un esempio di dedizione e maestria, essenziale per la conservazione delle tradizioni locali.

Nel corso della cerimonia, Scipione De Leonardis, presidente del Rotary Club Faenza, ha ribadito l’importanza di questi riconoscimenti, sottolineando come il Rotary sia impegnato nella promozione dell’eccellenza, nel rispetto delle tradizioni e nel sostegno a chi, con passione e dedizione, contribuisce a rendere il mondo un posto migliore. Sia Liverani, con la sua capacità di dar voce a tematiche socialmente rilevanti, sia Guerrini, con il suo lavoro di conservazione e innovazione della tradizione, incarnano l’etica di servizio e il desiderio di creare un impatto positivo che il Rotary promuove da sempre.