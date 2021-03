Il libro del faentino Claudio Panzavolta in concorso al Premio Strega, il riconoscimento letterario più importante in Italia. “Al passato torna da lontano”, edito da Rizzoli, è infatti fra i libri proposti al premio dagli Amici della Domenica.

Il volume è stato proposto da Enrico Deaglio:

“Le zolle di terra sono quelle che Pascoli, Bertolucci e Fellini hanno arato con epica e dolcezza: i campi, e i borghi, della Romagna da cui è passata una Storia violenta. Se si scava ancora – ci dice Claudio Panzavolta – si scopre che quella terra non ha prodotto solo bandiere rosse e divise nere, ma anche due sorelle normali (e quindi geniali). Anita e Edda crescono tra madri uccise e padri distrutti; vanno a lavorare in fabbrica e sono felici, come quando vanno al cinema o in bicicletta; si spingono in Russia per vedere se c’è davvero il paradiso, sentono suonare Chet Baker da un viale di tigli. Non dimenticheranno mai la loro scena primaria: hanno visto, come la cavallina storna. Per lo stile – le parole e il ritmo di Fenoglio sono così vicini –, per la capacità dell’autore di maneggiare passioni come ghiaccio bollente, per l’originalità delle invenzioni letterarie, Al passato si torna da lontano è un sorprendente romanzo di modernità italiana”

“L’emozione è tantissima” commenta Claudio Panzavolta “Mi riempie di gioia sapere che Enrico Deaglio abbia riservato tali parole e così tanta stima alle storie di Anita, Edda, Ada e tutti gli altri protagonisti del mio romanzo.

È un onore essere stato proposto al Premio Strega, ma anche un sogno che si realizza.

Fra i libri proposti e scelti vi sarà ora la scrematura finale. I finalisti saranno annunciati lunedì 22 marzo