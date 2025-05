Il nostro atleta Gualdi Giacomo, dopo anni di intenso lavoro, sacrifici e tanta passione, è pronto a salire sul ring in un match di grande prestigio: 4 riprese senza maglia e senza casco, un vero incontro da semi-professionisti.

Sabato, nella città di Trento, Giacomo affronterà il pugile di casa Vela in una sfida che promette spettacolo ed emozioni forti.

In palio ci sarà anche una cintura dal grande valore, non solo economico, ma soprattutto simbolico: un riconoscimento importante per chi dimostrerà cuore, tecnica e determinazione sul ring.

Siamo fieri del percorso che Giacomo ha compiuto finora: un esempio di tenacia, disciplina e passione per tutti i giovani pugili della nostra società.

Questo match rappresenta per lui non solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza verso traguardi sempre più ambiziosi.

Forza Giacomo!

Tutta la famiglia dell’Edera Boxing Gym è con te: porta sul ring la tua grinta, il tuo coraggio e la tua voglia di vincere.

Fai vedere a tutti di che pasta sei fatto!