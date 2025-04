Steve Wynn torna al Bronson Club di Madonna dell’Albero. Artista tra i più influenti e instancabili della scena rock americana, sarà in concerto venerdì 11 aprile. Sul palco sarà accompagnato da due musicisti d’eccezione: Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli. L’occasione è la presentazione del suo nuovo album solista, Make It Right, pubblicato da Fire Records e nato in parallelo alla scrittura del suo memoir I Would Say It If It Wasn’t True. Un progetto intenso, intimo, pieno di quella scrittura visionaria che da sempre caratterizza la sua musica.

Nel corso di oltre 25 anni di carriera, Steve Wynn ha pubblicato almeno altrettanti dischi, ha scritto più di 300 canzoni ed è salito sul palco in oltre 2000 concerti in più di 25 Paesi. Le sue canzoni sono state registrate e reinterpretate da artisti del calibro di REM, The Black Crowes, Yo La Tengo, Luna, Concrete Blonde e Eleventh Dream Day. Non ultimo per importanza il suo ruolo fondamentale nei Dream Syndicate, la band che – insieme a REM e Replacements – ha praticamente inventato la scena indie rock americana degli anni Ottanta.

Negli anni ’90 ha pubblicato una serie di album solisti acclamati dalla critica, diventando una presenza fissa nelle playlist delle radio alternative americane. È stato membro della superband Gutterball, firmando con la storica etichetta Mute/Elektra e suonando in tour con i Black Crowes. Negli anni più recenti ha conquistato nuovi fan grazie alla sua “Desert Trilogy” e agli infuocati live con The Miracle 3, e ha partecipato al progetto The Baseball Project, esibendosi anche al Late Show With David Letterman. Per molti, è uno dei songwriter più coraggiosi, ispirati e affascinanti degli ultimi decenni.

Rodrigo D’Erasmo – Violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista, brasiliano naturalizzato italiano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con vari artisti del panorama italiano, tra cui Nidi d’Arac, Bugo, Cesare Basile, One Dimensional Man, Il Teatro degli Orrori, A Toys Orchestra, Calibro 35, Dente, Giorgio Canali & Rossofuoco, Le luci della centrale elettrica, Dimartino, Nada, e Roberto Angelini. Con quest’ultimo nel 2005 ha inciso un album tributo a Nick Drake intitolato PongMoon sognando Nick Drake – Storie di note. Ha collaborato anche con artisti di livello internazionale quali Steve Wynn, John Parish, Rokia Traoré e Piers Faccini. Dal giugno 2008 è entrato a far parte degli Afterhours.

Enrico Gabrielli – Clarinetto, tastiere, fiati e molto altro, noto anche con lo pseudonimo di Der Maurer, è un polistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore discografico e scrittore italiano. Membro fondatore dei Calibro 35 e The Winstons, già nei Mariposa e fondatore della casa discografica Trovarobato, della quale cura diverse collaborazioni, nel 2006 entra in pianta stabile negli Afterhours. Ha collaborato con Vinicio Capossela, Morgan, A Toys orchestra, One Dimensional Man, Zen Circus, Cesare Basile, Baustelle, Fuzz Orchestra, e, tra gli stranieri, i Mondo Cane di Mike Patton, Steve Wynn, Damo Suzuki (Can), PJ Harvey e Aldous Harding.

INFO E BIGLIETTI

Bronson Club, di Madonna dell’Albero (RA) in via Cella 50.

Apertura porte ore 21.