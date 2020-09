“Sognando il Palio” è il nome del pranzo organizzato dal Rione Verde per domenica 20 settembre alle 12.30 nella propria sede di Via Cavour 37. Dopo la pausa forzata dei mesi del “lockdown” e il conseguente annullamento di tutte le manifestazioni del mondo rionale, l’ultima giornata festiva dell’estate 2020 sarà l’occasione per riunirsi in un incontro conviviale, ma allo stesso tempo molto sentito: l’assegnazione dell’importante Premio dedicato a Claudio Dalla Croce.

Il Consiglio dei Saggi, organo di supervisione rionale, renderà noto il nome del/della rionale che nel corso dell’anno ha dimostrato con forza l’appartenenza a questa realtà, fatta di piccole e grandi azioni quotidiane le quali, messe assieme, rendono il Rione Verde una comunità dinamica e aperta alla città.