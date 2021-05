Il Rione Rosso omaggia Walter Padovani: ultimo saluto al capo rione di tante vittorie

Una bandiera rossa sopra il feretro, accompagnato da una piccola rappresentanza del corteo storico, dalla compagna Paola e dalla sorella Marisa. Si sono celebrati nella mattinata di sabato i funerali di Walter Padovani, carismatica guida del Rione Rosso per 37 anni, uno dei principali animatori e ideatori degli eventi legati al palio del Niballo di Faenza. Ad attendere il feretro al cimitero, oltre ai rionali del rosso, anche rappresentanti di tutti i rioni manfredi, in segno di omaggio al rivale di tante sfide e al compagno di lunghi lavori. Insieme ai rioni anche una rappresentanza del gruppo municipale e il sindaco Massimo Isola, magistrato dei rioni. Diversi i capi rione che hanno raccolto nel tempo il testimone lasciato da Padovani presenti alla cerimonia, rionali di diverse generazioni. Presente anche un commosso Mario Giacomoni, che ha sempre riconosciuto in Walter Padovani il suo mentore.