È scomparso Alessandro Rivalta, caporione del Rione Nero dal 1973 al 1975, figura storica del palio del Niballo, primo tamburino del Rione Nero. Rivalta aveva 81 anni: “Rionale d’altri tempi, appassionato e coinvolto; non solo a bacchette in mano” lo definiscono così da via Croce”.

Il Rione Nero lo ha voluto ricordare con una foto dall’archivio fotografico del palio del Niballo, scattata nel 1967, quando vinse la torre d’argento al termine della gara delle bandiere.

Giovedì 9 ottobre, alle 15.15, è previsto il funerale, in duomo.