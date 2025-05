Venerdì 30 maggio il Rione Nero presenta i nuovi costumi dei “Rotellini”, importanti figure del corteo storico del paliio.

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi costumi dei “rotellini”, il Rione Nero renderà omaggio a S.Ippolito per ricordare i 250 anni dalla costruzione della nuova chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo, presenza silenziosa e attenta che risponde al motto “Ora et Labora”, proprio in quel quartiere di Porta Ravegnana ove l’artigianato del legno, del ferro, del cuoio era così vivo e plasmava la vita civile ed economica della città.

Un piccolo corteo di figuranti partirà dalla sede del Rione Nero in Via della Croce 14 e porterà l’offerta di una candela in cera d’api di fronte alla chiesa; i “rotellini” faranno il gesto rituale di riporre le proprie daghe sui gradini della chiesa in segno di protezione al proprio quartiere. Il significato vuole rimarcare il ricordo dell’alluvione e la richiesta di protezione e di vigilanza della città e dei protettori religiosi.

La cerimonia terminerà con il ritorno al Rione e con la conferenza di presentazione dei nuovi costumi dei rotellini.

Programma e Orari:

ore 18.00

Omaggio rituale e richiesta di protezione al Santo martire titolare di Porta Ravegnana.

ore 18.30 Conferenza di presentazione dei costumi 2025

“Il Rotellino, un protettore nell’Italia rinascimentale”

Atto di omaggio del Rione di Porta Ravegnana a S.Ippolito