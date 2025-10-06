Nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ravenna, nel corso della quale sono state elette le cariche che guideranno l’Ordine per il mandato 2025-2029.

Il nuovo Presidente è il riolese Paolo Frontali, affiancato dai ravennati Samuele Albonetti ed Elena Vannini, rispettivamente Vice Presidente e Segretaria, mentre il lughese Filippo Valenti ricoprirà il ruolo di Tesoriere. Completano il Consiglio di Amministrazione (in ordine alfabetico): Vittore Bertini di Lugo, Angelo Formigatti di Conselice, Valeria Mariani di Cervia, Anna Maria Minguzzi di Alfonsine e Serena Petroncini di Faenza.

«Sono molto onorato di essere stato chiamato a presiedere questo Ordine, di cui faccio parte da ormai 25 anni – dichiara il nuovo Presidente Frontali –. Il primo grande impegno che ci troveremo ad affrontare come Consiglio dell’Ordine riguarda la rendicontazione dei danni da alluvione subiti dalle aziende agricole, rendicontazione necessaria per ricevere il saldo del contributo concesso pari al 50%. Con le regole attuali la procedura è molto complessa, ma come Ordine professionale abbiamo già avanzato alla struttura commissariale una richiesta di semplificazione. Abbiamo dunque una responsabilità importante nei confronti del nostro territorio».

Conclude Frontali: «Mi preme ringraziare il Presidente uscente, il Dottore Agronomo Giovanni Gualtieri, e chi lo ha preceduto, perché hanno sempre promosso con dedizione il valore della nostra professione, non sempre sufficientemente riconosciuta e valorizzata all’interno della società e delle istituzioni».

Nato a Faenza nel 1972, Paolo Frontali vive a Riolo Terme. Dopo gli studi da geometra all’Istituto Tecnico Statale Alfredo Oriani di Faenza, ha conseguito nel 1999 la laurea in Scienze Agrarie all’Università di Bologna. Ha uno studio associato a Faenza e si occupa prevalentemente di valutazioni patrimoniali, divisioni ereditarie, espropri e consulenze alle aziende agricole nelle compravendite. È inoltre perito di un importante gruppo assicurativo per la determinazione dei danni da avversità atmosferiche. È sposato e padre di tre figli.