“Un sincero ringraziamento da parte mia e di tutta la città a Natalino Gigante, che dopo sei anni lascia la presidenza della Camera di commercio di Ravenna.

Gigante ha saputo condurre con grande professionalità l’Ente camerale attraverso la crisi economica e attraverso il difficile percorso, ancora in essere, della riforma del sistema camerale nazionale.

Nonostante il complesso momento storico, la Camera di commercio di Ravenna, sotto la sua guida, è sempre stata un riferimento per il sistema economico e sociale della nostra provincia, continuando ad investire per il bene della comunità, come ad esempio nella realizzazione di OMC o nel sostegno offerto all’amministrazione comunale per la futura costruzione del nuovo palazzetto delle arti e dello sport”.

Michele de Pascale

Sindaco e presidente della Provincia di Ravenna