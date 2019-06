Il Comune di Ravenna ha consegnato gli attestati di riconoscimento al sistema di Protezione civile per l’impegno e l’opera prestati nello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza idraulica del 13 maggio.

La cerimonia si è svolta ieri in municipio alla presenza del vicesindaco Eugenio Fusignani e dell’assessore alla Protezione Civile Gianandrea Baroncini che hanno ringraziato per l’ottimo lavoro e la collaborazione tutti i volontari delle associazioni di protezione civile e i cittadini che hanno contribuito al presidio del territorio e alla gestione delle operazioni di evacuazione che si sono rese necessarie, gli enti e i corpi di polizia coinvolti nella gestione del Centro operativo comunale (Coc).

L’assessore e il vicesindaco hanno sottolineato l’importanza del contributo di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di protezione civile, nonché l’importanza della diffusione della cultura della protezione civile tra la popolazione per una sempre maggior consapevolezza delle modalità di gestione degli eventi che determinato situazioni di possibile pericolo.

La consegna degli attestati rappresenta un gesto simbolico per esprimere la gratitudine dell’Amministrazione nei confronti di chi si è adoperato durante le ore di emergenza e ha contribuito a far sì che la situazione si risolvesse senza conseguenze negative e soprattutto dando supporto alla popolazione.

Oltre agli enti coinvolti nella gestione del Coc alla cerimonia sono stati invitati: il Coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato di protezione civile (nella persona del presidente Claudio Mercuriali, le associazioni di volontariato di protezione civile del comune di Ravenna, Colas Vigilanza, hotel Diana nella persona di Filippo Donati.