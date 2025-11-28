Società messa in liquidazione e squadra esclusa dalla Serie C. Si conclude così la vicenda attorno al Rimini. La squadra, ultima nel girone B a causa di una penalizzazione di 16 punti, aveva però già giocato contro diverse squadra. A fronte della sua esclusione dal campionato, si è quindi deciso di togliere i punti conquistati sul campo alle squadre che avevano giocato contro la compagine romagnola. in 15 partite, il Rimini aveva vinto 3 sfide, pareggiando 2 volte e perdendo tutti gli altri incontri.

Decadono quindi i tre punti di vantaggio dell’Arezzo nei confronti del Ravenna. I toscani scendono a 35 punti, perdendo i 3 della vittoria contro il Rimini, i ravennati invece rimangono a 35.

Con l’esclusione della squadra dal campionato, tutti i giocatori tesserati dalla società sono ora liberi di firmare nuovi contratti, a partire dalla riapertura del calciomercato. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha chiesto che almeno il settore giovanile e la squadra femminile possano concludere i rispettivi campionati.

La nuova classifica di Serie C 

  1. Arezzo 35*
  2. Ravenna 35
  3. Ascoli 28*
  4. Pineto 23
  5. Ternana 21*
  6. Guidonia Montecelio 21*
  7. Carpi 21*
  8. Forlì 20
  9. Campobasso 20**
  10. Vis Pesaro 19**
  11. Pianese 17*
  12. Sambenedettese 17*
  13. Gubbio 17*
  14. Juventus Next Gen 15*
  15. Livorno 14
  16. Pontedera 12
  17. Perugia 12
  18. Bra 10*
  19. Torres 8

*le squadre a cui sono stati tolti i 3 punti guadagnati contro il Rimini
**le squadre a cui è stato tolto 1 punto guadagnato contro il Rimini

