Il re e la regina assaggiano i prodotti romagnoli e incontrano gli imprenditori alluvionati

Si è conclusa in Piazza del Popolo la visita a Ravenna di Carlo e Camilla. Il re e la regina, accompagnati dal Presidente Sergio Mattarella e dalle autorità locali, hanno visitato gli stand ricchi di prodotti enogastronomici del territorio emiliano-romagnolo, assaggiando prodotti di ogni tipo. Il percorso culinario ha visto la partecipazione anche degli chef Carlo Cracco e Massimo Bottura, che, per l’occasione, hanno realizzato delle ricette speciali mischiando la tradizione inglese e la tradizione emiliano-romagnola. Prima del saluto finale, la coppia reale ha incontrato le imprese fortemente colpite dalle alluvioni, ha visionato le immagini di quanto accaduto negli ultimi due anni e ha ascoltato le storie di chi ha visto la propria azienda e la propria casa compromessi.

L’ultimo momento della visita reale è coinciso con la donazione da parte dell’Accademia di Belle Arti del mosaico realizzato appositamente per la giornata speciale e completato dallo stesso Carlo, con la posa dell’ultima tessera, durante la tappa a San Vitale.

A far da cornice agli ultimi momenti di Carlo e Camilla a Ravenna, la musica del folklore romagnolo e i balli degli allievi della scuola di Bruno Malpassi