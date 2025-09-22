Importante convocazione per il delegato del CONI di Ravenna, Marco Tosi Brandi.
La International Handball Federation, la federazione internazionale della pallamano, che riunisce le federazioni di tutto il mondo, lo ha nominato e designato, con la funzione di Technical Official per il campionato del mondo per squadre di club.
L’evento mondiale si svolgerà nella città del Cairo, New Capital City, con la presenza dei nove più importanti club del mondo, Barcellona fra tutti, club che sono campioni nei loro continenti e che si affronteranno per il titolo di campione del mondo.
Sono nove le squadre partecipanti, ossia Zamalek ( Egitto ), Veszprem ( Ungheria ), Sharjah ( Emirati Arabi ), Al Ahly (Egitto ), SC Magdeburgo ( Germania ), Handebol Taubate ( Brasile ), California Eagles ( USA ), Sidney Uni ( Australia ), FC Barcellona ( Spagna ), che dal giorno 26 settembre si affronteranno nel nuovo palazzo dello sport.
Dopo sette giorni di gare, la finale del giorno 2 ottobre definirà il club che succederà al Veszprem, campione del mondo uscente.