Si è chiusa con la vittoria di Luca Losurdo la Heineken Masterclass 2025 in cui si sono sfidati alla Santeria Toscana di Milano 16 spillatori, momento culminante del percorso formativo che ha coinvolto oltre cinquanta locali in Italia da questa primavera per far conoscere la tecnica di spillatura Heineken e approfondire tutti gli elementi della birra, dagli ingredienti, al processo produttivo, dalla gestione dell’impianto alla qualità della schiuma.

Durante la finale, i partecipanti si sono messi alla prova in tre sessioni di spillatura seguendo i cinque passaggi fondamentali dello Star Serve Heineken: risciacquo, spillatura, taglio della schiuma, controllo e servizio, il tutto eseguito con il bicchiere e il sottobicchiere ideali.

Una giuria interna ha valutato e votato ogni singola esecuzione, selezionando una prima selezione di 8 finalisti, poi i 4 migliori che si sono giocati la super finale.

Luca Losurdo, 25 anni, lavora all’Amsterdam pub di Marina di Ravenna, ha vinto un viaggio nella capitale olandese dove rappresenterà l’Italia ai Draught Masters.