Lo street food della cucina contadina romagnola è protagonista a I Fatti Vostri, la storica trasmissione di Rai2 condotta da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A rappresentarla, il cuoco contadino Gianluca Martelli, dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone, che fa parte dell’associazione Terranostra – Campagna Amica, di cui Gianluca è presidente per la provincia di Ravenna.

Nello spazio riservato allo street food, Martelli ha presentato i mini crescioni alle erbe e crema di Parmigiano.

Gianluca, dopo aver concluso la scuola alberghiera di Cervia e maturato esperienza grazie alle stagioni in ristoranti e alberghi, ha scelto di tornare nell’azienda di famiglia per portare avanti il lavoro dei genitori, pionieri della ricettività agrituristica. Oggi guida l’azienda insieme alla moglie Claudia e ha conseguito il diploma di cuoco contadino di Terranostra, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti.