Dennis De Paola, ha conquistato il campionato italiano di Agility Dog che si è tenuto dal 5 all’8 dicembre a San Giovanni in Marignano, insieme al suo fedele Parson Russell terrier, Kaya. Il successo in questa competizione nazionale permette ora a De Paola e Kaya di rappresentare l’Italia ai campionati mondiali, il World Agility Open, che si terranno a maggio nei Paesi Bassi.

Il duo ha dimostrato una sintonia e una velocità straordinarie, sbaragliando la concorrenza e guadagnandosi un posto di rilievo sulla scena internazionale dell’Agility Dog. Un motivo di grande orgoglio per la comunità di Ravenna e per tutti gli appassionati di questa disciplina.