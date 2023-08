Primi match al Ravenna Sport Center per il torneo nazionale Open maschile, il 16° trofeo “So.Na.D Società Naval Depositi Srl”, dotato di 1000 euro di montepremi. Sono 50 i giocatori al via, con una qualità al vertice piuttosto alta.

I migliori giocatori sono il 2.3 ravennate Michele Vianello (Ct Zavaglia), il giovane 2.4 imolese Enrico Baldisserri, il 2.5 Alessandro Canini (Tc Viserba), ed ancora i 2.6 Jacopo Antonelli, Giacomo Magnani, Dario Punia, Mattia Bandini ed Andrea Rondoni. Notevole la partecipazione dei giocatori dell’agonistica del Club ravennate, diretta dal maestro Cesare Guiotto.

Si parte sabato con i match dei giocatori di 3° turno in un tabellone che vede come teste di serie nell’ordine i 3.1 Andrea Bosi, Riccardo Foschini, Andrea Travaglini, Tommaso Servadei ed i 3.2 Riccardo Cicinelli e Giacomo Zauli.

2° turno: Giovanni Gallotti (3.5)-Riccardo Banzola (3.5) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttrice di gara Dania Oriani.