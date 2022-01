Il Ravenna pronto a tornare in campo dopo il mese di sosta | VIDEO

Riparte il campionato per il Ravenna ad un mese dall’ultima partita contro Borgo San Donninno vinta per 3-0 in trasferta dai giallorossi. 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte il tabellino del Ravenna nella prima parte di campionato. Un inizio di stagione in linea con le aspettative della dirigenza come è stato descritto durante la conferenza stampa in vista del prossimo appuntamento in campo, utile a presentare anche il nuovo accordo di sponsorizzazione siglato con la Cims. Terzo posizione in classifica per il Ravenna, a cinque punti da Rimini. È una squadra in salute il Ravenna che in questo periodo di sospensione della gare a causa della pandemia si è sottoposta a carichi pesanti in allenamento per evitare brutte sorprese dovute all’assenza di partite ufficiali