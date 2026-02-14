Il Ravenna presenta ufficialmente Andrea Mandorlini: “Grande entusiasmo”

Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, alla vigilia della partita in casa contro la Juventus Next Gen. Il tecnico ravennate, che oggi ha diretto il primo allenamento, torna in città, dove, dal 1994 al 1998, aveva coperto il ruolo di vice allenatore. Arriva dall’esperienza al Cluj.

Da giocatore, coi giallorossi, invece, Mandorlini aveva effettuato la trafila del settore giovanile, prima di approdare al Torino.

Durante la conferenza stampa, è stato ringraziato Marco Marchionni e sono state spiegate le motivazioni alla base della scelta di Mandorlini.