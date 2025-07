Il Ravenna presenta la nuova stagione in Serie C. Obiettivo: “Consolidare la categoria”

Obiettivo: consolidare la categora. Dopo l’ufficializzazione del ripescaggio in Serie C, il Ravenna presenta la nuova stagione.

La prima partita ufficiale sarà il 17 agosto, per la Coppa Italia. Il 24 agosto inizierà il campionato. Ravenna sarà nel Girone B con, fra gli altri, Forlì, Arezzo, Livorno, Perugia, Juve Next Gen, Rimini, Carpi, Ascoli e Ternana

4-5 gli innesti ancora necessari alla rosa.

Per Stefano Okaka si valuterà mano a mano, insieme al giocatore, dopo il lungo periodo lontano dai campi.

Il nuovo allenatore in seconda sarà Giuseppe Irrera.

La campagna abbonamenti inizierà il 6 agosto. Da sabato 26 luglio inizierà però il periodo di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione.