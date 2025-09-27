Il Ravenna festeggia di nuovo con i tifosi: vittoria per 1-0 sulla Ternana

È bastato il gol di capitan Rrapaj per sconfiggere la Ternana. Il Ravenna ha così ottenuto 3 punti nel match casalingo disputato nel pomeriggio di sabato al Benelli. Il gol della vittoria è arrivato nel secondo tempo, dopo una prima frazione molto equilibrata. Il tiro di Rrapaj è stato deviato da un difensore e così il “fortino” costruito dalla Ternana ha ceduto.

Il Ravenna si conferma quindi in testa al campionato.