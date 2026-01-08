Il Ravenna FC compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di crescita e innovazione: per la prima volta nella sua storia, il Club approda ufficialmente all’interno di EA SPORTS FC grazie ad un accordo con Electronic Arts che permetterà agli utenti di tutto il mondo di sbloccare e utilizzare il kit giallorosso e lo stemma del Club all’interno di EA SPORTS FC 26 – Football Ultimate Team.

Con l’ultima release del titolo, infatti, i giocatori potranno ottenere divisa e stemma ufficiali del Ravenna FC attraverso una specifica challenge, scendendo virtualmente in campo indossando i colori giallorossi. Un traguardo che segna l’ingresso del Club in una delle piattaforme di intrattenimento sportivo più seguite a livello globale.

Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice presenza digitale: si inserisce infatti all’interno di una visione moderna e a 360 gradi che la società sta portando avanti con decisione. Un percorso che guarda al futuro e che considera tecnologia, innovazione e digital experience come elementi sempre più centrali non solo nel lavoro quotidiano del Club, ma anche nel rapporto con la propria community.

Già dalla scorsa stagione, il Ravenna FC ha avviato un processo di evoluzione interna che ha coinvolto l’area sportiva, introducendo strumenti avanzati di supporto alle attività di scouting, coaching e performance, basati su modelli di intelligenza artificiale proprietari. Un approccio che testimonia la volontà della società di adottare linguaggi e metodologie contemporanee, capaci di affiancare il lavoro sul campo e contribuire a una crescita strutturale del progetto.

L’approdo su EA SPORTS FC si colloca quindi in questo stesso solco: un’estensione naturale di una strategia che punta a rafforzare l’identità del brand Ravenna FC, ampliarne l’influenza oltre i confini nazionali e dialogare con un pubblico sempre più internazionale, giovane e digitale. Un modo nuovo di vivere i colori giallorossi, capace di affiancare l’esperienza dello stadio a quella virtuale, senza sostituirla, ma arricchendola.

Nei prossimi giorni, l’attivazione su EA SPORTS FC sarà accompagnata da contenuti dedicati e iniziative speciali, con il coinvolgimento di player di alto livello e un contest che permetterà ai tifosi di vincere maglie ufficiali autografate dai protagonisti giallorossi.

Un ulteriore passo avanti in un percorso chiaro: costruire un Ravenna FC solido sul campo, riconoscibile fuori dal campo e sempre più presente nei luoghi – fisici e digitali – in cui oggi si costruisce l’esperienza sportiva e il senso di appartenenza a una comunità.