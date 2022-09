E’ il rapper ravennate Thomas Cangini Bertoli il vincitore del primo “Together Green Music Contest”, la cui finale è andata in scena al Teatro Socjale di Piangipane.

Il Contest è stato organizzato dall’associazione Together Tozzi Green di Ravenna per valorizzare la musica come strumento di comunicazione ambientale, in collaborazione con l’associazione Mousiké.

Lanciato a livello social da alcuni mesi, il Contest ha visto l’adesione di otto fra cantanti e gruppi, provenienti da varie zone d’Italia (dal Piemonte alla Campania, dall’Emilia alle Marche) che hanno proposto brani inediti o cover, tutti attinenti al tema della sostenibilità.

Y0 ha vinto con una composizione propria, tuttora inedita, intitolata “Cent’anni”: a determinare la vittoria è stato il voto combinato della giuria, del pubblico presente in sala e dei voti precedentemente ottenuti su instagram, dove i video dei brani erano già stati caricati da qualche settimana.

Il vincitore ha ottenuto sia un premio tramite l’applicazione “Treedom” (la messa a dimora di alcuni alberi) che la possibilità di registrare il proprio brano in sala registrazione.

Oltre alle esibizioni degli artisti in gara, la serata è stata allietata dalla Mousikè band (Valentina Cortesi, voce; Enrico Ronzani, piano; Giovanni Sandrini, chitarra; Massimo Sutera, Basso; Mattia Mingarini, batteria).

Presente l’assessore comunale Igor Gallonetto, che ha sottolineato l’importanza del messaggio legato alla sostenibilità, soprattutto fra i giovani, anche grazie a manifestazioni come questa.

ToGether – Associazione Tozzi Green Odv, è la giovane associazione che opera in partnership con Tozzi Green, società impegnata in Italia e nel mondo sul fronte della diffusione delle energie rinnovabili.