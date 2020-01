Nell’ottica del potenziamento dei presidi di Polizia presenti nella provincia, il Questore di Ravenna, dr.ssa Loretta Bignardi, ha assegnato al Commissariato di P.S. di Lugo un neo funzionario.

Si tratta del vice Commissario Paolo Brusa, classe 1963.

Arruolatosi nel gennaio 1984, coniugato con prole, ha prestato il servizio di leva nella Polizia di Stato, come agente ausiliario, per poi conseguire la nomina ad agente effettivo con assegnazione alla Sezione Volanti della Questura di Bologna dove resta per qualche anno.

Acquisita la qualifica di sovrintendente e poi di ispettore, viene assegnato alla Sezione Narcotici della Squadra Mobile del capoluogo bolognese, incarico che lo vede impegnato in numerose operazioni antidroga sia in Italia che all’estero.

Nel 2007 viene trasferito al Commissariato di P.S. di Imola dove diventa responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria e coordina numerose attività d’indagine con particolare riferimento al contrasto dei reati contro il patrimonio ma anche contro la violenza di genere.

Nel dicembre 2019, nominato Vice Commissario, viene trasferito alla Questura di Ravenna.