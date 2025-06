Il questore Pennella saluta Ravenna: “Arrestato l’uomo che ha sfondato il finestrino della volante”

Il questore di Ravenna Lucio Pennella saluta la città, prima di lasciarla per Modena, con una notizia. Nella notte è stato arrestato a Bologna, dalla squadra mobile di Ravenna, il giovane che – tra venerdì e sabato scorsi – aveva sfondato dall’interno il finestrino di una volante, per poi scappare. Già noto alle forze dell’ordine, era stato fermato perché sospettato di aver compiuto furti nelle automobili parcheggiate in zona e aveva approfittato di un momento in cui gli agenti erano impegnati in un intervento su una rapina ai danni di una ragazza. Il nuovo questore sarà Gianpaolo Patruno, in arrivo da Macerata.