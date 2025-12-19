Accademia di Belle Arti di Ravenna ha ricevuto stamani presso la sede di Via delle Industrie, il questore di Ravenna Gianpaolo Patruno per il tradizionale scambio degli auguri nell’imminenza delle festività. Il questore ha fatto visita agli ambienti e ai laboratori che in questi giorni sono in particolare fermento per la realizzazione di alcuni importanti progetti.

“Abbiamo mostrato dove nasce l’offerta formativa dell’Accademia, che trae linfa dalla storica tradizione della città di Ravenna per il mosaico e che intrecciandosi con il pluralismo dei linguaggi dell’arte, dalla pittura alla decorazione, dalla fotografia alle applicazioni digitali, dal design del gioiello alla sperimentazione di nuove metodologie espressive, diviene una formazione unica al mondo.”, spiega la Direttrice di Accademia di Belle Arti di Ravenna, Professoressa Paola Babini, che aggiunge:

“Cresce il numero degli studenti e grazie ai progetti internazionali aumentano quelli stranieri, pertanto, ora più che mai, la collaborazione tra le varie istituzioni pubbliche è fondamentale per garantire i più alti standard di sviluppo dell’arte, della cultura, del welfare e della sicurezza.”