Nel fine settimana il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria svolta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, ha emesso due c.d. “Daspo Willy”, nei confronti di due soggetti denunciati dai militari dell’Arma Carabinieri per una rapina avvenuta nel centro di Milano Marittima la notte di domenica 15 giugno u.s., nelle immediate vicinanze di un locale pubblico ai danni di un minorenne al quale asportavano il portafoglio ed il cellulare.

Ai due giovani, di cui uno minorenne, residenti fuori provincia, è stato vietato per un anno di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e locali pubblici della zona della c.d. movida del territorio cervese.

Le citate misure di prevenzione, sono state adottate quale immediata risposta ad episodi violenti che possano destare grave allarme sociale a favore della sicurezza dei giovani nei luoghi di ritrovo e divertimento.