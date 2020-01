Il quartiere San Giuseppe rimane senza medico di medicina generale

Il quartiere San Giuseppe di Ravenna è senza il medico di medicina generale. L’appello lo ha lanciato Daniele Perini, consigliere comunale di Ama Ravenna ed arriva ad una settimana di distanza dal consiglio comunale straordinario dedicato alla sanità. L’assenza di medici sarà purtroppo una costante nei prossimi anni, quando andranno in pensione numerosi medici attualmente in attività e il numero dei giovani subentranti non sarà sufficiente a colmare il vuoto. La problematica colpirà soprattutto il forese e le periferie