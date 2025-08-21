Al Museo Nazionale di Ravenna ultimo appuntamento di “Notti trasfigurate”. La rassegna, curata dall’Associazione Mariani e dai Musei Nazionali di Ravenna diretti dall’architetto Andrea Sardo, nelle tre serate precedenti ha riscosso un successo straordinario di pubblico sia per l’alta qualità dei musicisti che vi hanno preso parte sia per il notevole interesse storico-artistico delle opere d’arte illustrate nelle visite guidate.

Venerdì 22 agosto l’evento come di consueto si aprirà alle 20.45 con l’ultima visita de ”Il Museo in un battito”, dal titolo “Il mosaico prima del mosaico” a cura di Elisa Emaldi.

Quindi alle 21.30 nella magnifica Sala del Refettorio sotto gli splendidi affreschi trecenteschi si disporranno i componenti del Quartetto Klimt, Duccio Ceccanti violino, Margherita Di Giovanni viola, Jacopo Di Tonno violoncello, Matteo Fossi pianoforte.

Formatosi nel 1995 presso la Scuola di Musica di Fiesole, il Quartetto Klimt nell’aprile 1998 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gaetano Zinetti”.

Fin dai primi anni, il Quartetto Klimt si è distinto per la sua intensa attività concertistica, partecipando a importanti festival e rassegne musicali, quali “Lingotto Musica” di Torino, Ravenna Festival, “Musica Insieme” di Bologna, Biennale di Venezia, Amici della Musica di Firenze, Accademia Filarmonica Romana,, e ha ricevuto il sostegno e la guida di musicisti di fama internazionale come Carlo Maria Giulini, Natalia Gutman e Maurizio Pollini, che hanno contribuito alla sua crescita artistica.

La formazione eseguirà il Quartetto con pianoforte op. 15 di Gabriel Fauré, che, iniziato nel 1876 e terminato tre anni dopo, costituisce uno dei grandi risultati del compositore nell’ambito della produzione cameristica.

Nella seconda parte con la partecipazione di Cristina Papini, violino del Quartetto Quadagnini, verrà proposto il Quintetto con pianoforte op. 44 di Robert Schumann, scritto nel prolifico anno 1842.

La serata si chiuderà con un brindisi offerto ai visitatori dalla ditta Salbaroli e dall’azienda Montanari Wine.

Il concerto e la visita sono gratuiti: si paga solo l’ingresso al Museo di 6 euro (con possibilità di abbonamento a 10 euro con validità annuale).