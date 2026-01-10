L’Amministrazione comunale di Russi fa il punto sulle manutenzioni straordinarie e ordinarie che interessano scuole, strade e aree verdi, illustrando gli interventi già conclusi e i cantieri tuttora in corso su tutto il territorio.



Interventi presso la Scuola Primaria di Russi

Si sono recentemente conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria alla Scuola primaria di Russi, dove sono state integralmente sostituite tutte le veneziane delle finestre delle aule scolastiche e degli spazi comuni che, a causa del deterioramento dei materiali nel tempo, risultavano ormai obsolete. Sono inoltre stati realizzati interventi di tinteggiatura localizzata, nonché altri lavori di manutenzione ordinaria in prosecuzione all’attività periodica eseguita dal corpo operai del Comune.

L’ultimo intervento realizzato, che ha visto il ricorso a una ditta specializzata, è stata la pulizia dei vetri del primo piano del plesso scolastico di via Don Minzoni. Tale intervento è stato eseguito in due differenti momenti, anche in relazione alla difficoltà di procedere in quota.

Interventi nelle aree gioco dei parchi urbani a Russi e frazioni

A San Pancrazio sono stati completati i lavori per la sostituzione della recinzione perimetrale e delle reti delle porte nella piastra polivalente presso l’area verde Silvestroni in Via XVII Novembre. La rete preesistente è stata sostituita con un’altra con caratteristiche di tenuta all’urto superiori. Le attività proseguiranno nel 2026 in attuazione del progetto comunale “San Pancrazio Sicura”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nonché in altri spazi attrezzati del Comune (a Russi e Godo).

Riqualificazione di Via dello Sport a Russi

A Russi sono in corso gli interventi per la riqualificazione di Via dello Sport. Nello specifico l’intervento prevede la sistemazione e messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale esistente sulla via Molinaccio, in prossimità del centro sportivo B. Bucci, e la realizzazione della pista ciclabile di collegamento con l’impianto sportivo stesso.

Tale intervento permetterà di regolamentare l’ingresso all’impianto soprattutto nel periodo estivo, in relazione al funzionamento della piscina comunale e favorendo l’utenza ciclopedonale, anche per disincentivare il parcheggio sul marciapiede. L’area infatti è già dotata di parcheggi sia su Via dello Sport che su Largo Bersaglieri (che invece è sottoutilizzato), oggetto tra l’altro di recente intervento di sistemazione dell’asfalto in corrispondenza della biglietteria per l’ingresso allo stadio Bucci.

Grazie a tale intervento, pertanto, sarà definita l’area ciclopedonale di collegamento con l’impianto sportivo, attualmente degradata, in cui sono anche presenti barriere architettoniche, che grazie ai lavori saranno abbattute.

La separazione con la sede stradale sarà resa più evidente tramite la sistemazione del verde e l’inserimento di nuove alberature ornamentali, in sostituzione di quelle preesistenti, messe a dimora anni fa.

Asfaltatura delle strade a Russi e frazioni

È invece prevista per l’inizio della primavera, non appena ci saranno temperature più miti, la ripresa dei lavori di asfaltatura nelle seguenti strade: tratto di Via Calderana, tratto di Via Santa Caterina a San Pancrazio, Via Mazzini e altri tratti di strade/marciapiedi ammalorati.