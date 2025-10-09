Dopo la chiusura dell’ex Punto d’Ascolto Francescano, un tempo in Via Oberdan, nasce un nuovo spazio di solidarietà e ascolto per la comunità a Ravenna in via Grado 36 a Ravenna, in un locale di proprietà di Acer.

Sabato 11 ottobre alle ore 9 verrà inaugurato “Punto d’Incontro”, l’associazione di volontariato nata per offrire supporto concreto alle famiglie in difficoltà della città. Il centro, gestito da un gruppo di volontari, sarà un luogo di accoglienza, ascolto e aiuto, ma anche di promozione del riuso e della solidarietà.

L’associazione promuove diverse attività:

•⁠ ⁠Centro di ascolto e distribuzione gratuita di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà (aperto il lunedì 14-17.00 e il mercoledì 9-12);

•⁠ ⁠Raccolta di indumenti, biancheria per la casa, scarpe, libri, giocattoli e oggettistica in buone condizioni;

•⁠ ⁠Mercatino del riuso, attivo il martedì e il giovedì pomeriggio (14-17.45);

•⁠ ⁠Bancarella vintage, con capi d’abbigliamento e accessori firmati e d’occasione, in date speciali durante l’anno.

L’inaugurazione di sabato sarà un momento di festa e incontro, aperto a tutta la cittadinanza, per scoprire gli spazi e conoscere i volontari che hanno reso possibile questo nuovo punto di riferimento solidale.