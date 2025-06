Mobilitazione nazionale dei socialisti per i 5 Sì al referendum: gazebo in Piazza del Popolo a Faenza il 4 giugno per i referendum: 5 quesiti – 5 Sì.

“Il Partito Socialista Italiano si mobilita in tutto il Paese, per questo mercoledì 4 giugno dalle 17 i socialisti saranno in Piazza del Popolo a Faenza per dare la giusta visibilità ai referendum” scrivono Francesco Pitrelli e Federica Gullotta, della segreteria provinciale ravennate del PSI “oltre a comunicare la posizione del nostro Partito per i quesiti referendari che chiameranno alle urne le elettrici e gli elettori l’8 e il 9 giugno, ovvero 5 Sì.”

“Purtroppo a pochi giorni dal voto siamo ancora costretti a informare circa l’esistenza stessa del referendum, perché i mezzi di informazione compreso il servizio pubblico stanno quasi completamente oscurando questa campagna referendaria, mentre è fondamentale informare i cittadini per combattere l’astensionismo e ribadire l’importanza di uno strumento di democrazia e partecipazione popolare alla formazioni delle leggi.”