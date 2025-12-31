Grazie al Progetto di cooperazione internazionale L.O.C.O. (Camerun, Lavoro, Opportunità, Orientamento), in corso in Camerun, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna, oltre 150 bambine e bambini, orfani e con disabilità, hanno potuto festeggiare il Natale e il Capodanno con gioia e sorrisi nel Comune del distretto di Douala 5, in Camerun.

L’iniziativa contribuisce a rendere sempre più internazionale il progetto “Babbo Natale” dello Sportello del Sorriso e dell’ODV Il Terzo Mondo.

L’intento dell’iniziativa natalizia, organizzata dalla responsabile degli affari sociali e della cultura del Comune di Douala 5, è quello di sostenere e rafforzare le azioni del Sindaco di Douala 5, Richard Mfeugwang, volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione, con particolare attenzione ai bambini vulnerabili.

Questa iniziativa è stata realizzata anche grazie al ricavato dell’ottava edizione del Trofeo Josiane Tchameni, svoltosi il 13 settembre 2025, al campo sportivo di Punta Marina, con il contributo del mondo dell’imprenditoria ravennate, delle organizzazioni sindacali, delle realtà associative e della cittadinanza.

“Colgo l’occasione per ringraziare indistintamente tutti i sostenitori, i collaboratori e i volontari, augurando a loro e alle rispettive famiglie un sereno anno 2026” afferma Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’ODV Il Terzo Mondo.