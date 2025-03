Il progetto ideato dall’Amministrazione comunale tredici anni fa “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” è stato insignito della menzione d’onore essendosi aggiudicato il secondo posto al internazionale Premio Chiara Lubich per la Fraternità 2025, giunto alla dodicesima edizione. Il progetto ha come scopo principale quello di mettere in rete associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio con le imprese e aziende locali affinché possano convergere risorse economiche a sostegno e promozione di idee e di progetti per la comunità intera. A ritirare il premio a Vedano Olona (Varese), il prossimo 5 aprile, sarà l’assessore alle Politiche sociali, Gianandrea Baroncini. “Siamo onorati per questo riconoscimento – afferma l’assessore – che dimostra come la nostra iniziativa, per la quale abbiamo premiato i donatori pochi giorni fa ringraziandoli per il loro impegno, sia davvero significativa. In tredici edizioni sono stati raccolti oltre 600mila euro che hanno permesso di sostenere negli anni una serie di progetti in diversi ambiti, dal sociale al sanitario, ma anche dal culturale al ricreativo fino alla riqualificazione urbana e ai diritti e al benessere degli animali”.

Con il Premio Chiara Lubich per la fraternità, le città possono far emergere e mettere in rete esperienze positive, che siano esempi di come comunità inclusive, solidali e accoglienti contribuiscono al benessere della società, il benessere infatti non si misura solo in termini economici, ma anche relazionali, capaci questi di essere moltiplicatori di effetti positivi e creativi, cooperando alla costruzione di una società più sana, più giusta e coesa.