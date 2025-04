Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Castel Bolognese, sito in via Contoli 131, sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’ufficio postale resterà chiuso al pubblico da martedì 15 aprile a giovedì 17 aprile. Da venerdì 18 aprile, invece, l’ufficio verrà trasferito su container sito allo stesso indirizzo e sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì’ dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35.

La clientela potrà così svolgere tutte le operazioni eseguibili presso il proprio ufficio di radicamento compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. Inoltre, il container sarà dotato del servizio Atm Postamat attivo dalle 07:00 alle 22:00.

Al termine dei lavori, previsti per il 15/10/25, grazie al progetto Polis di Poste Italiane l’ufficio postale di Castel Bolognese sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.