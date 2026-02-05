“Ci sono dei momenti in cui ti manca il tuo passato, la tua infanzia, le persone care perse lungo la strada della vita, le parole che avresti voluto dire e non hai detto. Quelle che porterai sempre nel tuo cuore”.
“Il profumo di un girasole” è la storia di due fratelli Maurizio, con una disabilità dovuta ad una complicanza del parto, e Loretta. Un racconto ricco di sentimenti, a volte contrastanti, attraverso gli anni di tutta una vita.
Maurizio è scomparso 10 anni fa, all’età di 55 anni. Il libro scritto da Loretta è un ricordo della sua vita, del suo coraggio, del suo affrontare la propria disabilità e la società. È anche una raccolta fondi, per sostenere la casa famiglia nella quale Maurizio è stato accolto
Il profumo di un girasole: un libro per ricordare Maurizio Fuzzi e sostenere una casa famiglia
“Ci sono dei momenti in cui ti manca il tuo passato, la tua infanzia, le persone care perse lungo la strada della vita, le parole che avresti voluto dire e non hai detto. Quelle che porterai sempre nel tuo cuore”.