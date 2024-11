Il Teatro dei Filodrammatici torna ad ospitare le ombre della foresta di Sherwood e le sale del castello di Nottingham, con la fiaba per bimbi e per adulti della Berton “Il Principe dei ladri”, due atti scritti e diretti da Deanna Morlupi.

“Perché una rivisitazione di Robin Hood oggi?

Perché i potenti sono sempre più avidi, le ingiustizie aumentano a ogni latitudine e solo unendo le forze e aiutandosi a vicenda si può pensare di migliorare le cose. E perché le fiabe sono davvero magiche: hanno il potere, come il più incredibile degli specchi, di mostrarci la realtà con semplicità e leggerezza e fornirci strumenti potenti per capirla e per affrontarla al meglio”.

Come recita uno degli editti appesi nella foresta di Sherwood: chi dovesse avvistare il pericoloso fuorilegge noto come Robin Hood o uno dei suoi bruttissimi compari, non esiti a contattare le guardie del bellissimo Giovanni. Previste laute ricompense per chi aiuterà ad acciuffare il manigoldo.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza:

sabato 30 novembre ore 21.00

domenica 1 dicembre ore 16.00

sabato 7 dicembre ore 21.00

domenica 8 dicembre ore 16.00

sabato 14 dicembre ore 21.00

domenica 15 dicembre ore 16.00

Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il n. 377 3626110, oppure scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma. È sempre possibile presentarsi nelle sere di spettacolo, anche senza prenotazione.

Biglietto Unico 8,00 €