Con il primo sabato di ottobre partono le visite guidate d’autunno a cura della Pro Loco Faenza. Tutto come sempre: un paio d’ore nel pomeriggio della vigilia del “dì di festa”, socialità, aggregazione e attenzione ai temi locali in ambito culturale inteso nel senso più ampio perché si va dai classici monumenti (chiese, ville, musei) fino ai giardini e alle gite fuori porta. D’altronde, da oltre 25 anni, la Pro Loco riempie così i sabati di primavera e autunno, due giovedì di giugno e i martedì serali di luglio.

«E’ proprio così – conferma la vicepresidente Patrizia Capitanio – e infatti cominciamo con un “classico” che è la medievale chiesa della Commenda (architettura, affreschi e anche il bellissimo chiostro adiacente), per poi andare alla scoperta della granarolese Maddalena Venturi che fino agli anni ’30 del Novecento fu la geniale decoratrice di carri agricoli oggi ricercatissimi e poi del Museo Zauli, risorto egregiamente dall’alluvione del maggio 2023; ma nel calendario c’è anche Oriolo dei Fichi, con la torre e non solo – vedremo anche la chiesa e il verde circostante -, le botteghe storiche faentine, le sacrestie del Duomo con i loro preziosi corali miniati e infine la inedita “Villa Palermo” sulla strada che porta a Celle ma con un approccio pedonal-campestre anche per apprezzare i colori dell’autunno».

Quest’anno, dopo i positivi riscontri delle stagioni precedenti, anche due gite sociali: «La prima – ancora Capitanio – dell’intera giornata, sulle colline parmensi, sia per la bellezza dei luoghi, Castello di Torrechiara e Villa Magnani Rocca, sia per i profondi nessi faentini perché nella raccolta d’arte di quest’ultima ci soffermeremo su quel capolavoro che è la “Madonna di Bagnacavallo” di Dürer, trovata incredibilmente nel 1961 dall’indimenticato concittadino don Antonio Savioli; la seconda in una “Bologna che non ti aspetti” con mete decisamente originali come il Museo Lercaro, l’oratorio affrescato di Santa Cecilia e l’antico istituto dei Poveri Vergognosi ove vedremo una statua lignea stilisticamente associata al “nostro” San Girolamo della Pinacoteca e infatti in passato attribuita a Donatello ma oggi, dopo accurati studi, restituita all’altrettanto abile Baccio da Montelupo».

Come sempre, le visite guidate sono aperte a tutti e con la raccomandazione di prenotarsi per tempo.

SABATO 4 OTTOBRE*

ore 15.00

SANTA MARIA MADDALENA DELLA COMMENDA.

Un’antica chiesa di un ordine monastico-cavalleresco.

Ritrovo: Piazza Fra’ Saba

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

SABATO 11 OTTOBRE *

Ore 15

SULLE ORME DI MADDALENA VENTURI: Granarolo e il Museo diffuso.

Ritrovo: mezzi propri

Ore 14.30 parcheggio Filanda/lato Via Granarolo; oppure ore 15 Stazione FS Granarolo

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

SABATO 18 OTTOBRE *

Ore 15

UN ALTRO LUOGO FAENTINO RISORTO DALL’ALLUVIONE: il Museo “Carlo Zauli”.

Ritrovo:

Pro Loco, Voltone Molinella

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

SABATO 25 OTTOBRE **

Giornata intera

Prenotazioni fin da subito fino ad esaurimento posti

LA VILLA DEI CAPOLAVORI MAGNANI-ROCCA E IL CASTELLO DI TORRECHIARA (colline parmensi).

Gita sociale Pro Loco Faenza.

In pullman.

Ritrovo: entro le ore 7, parcheggio di Piazzale Pancrazi

(rientro previsto entro le ore 19.30)

Info: in calce al calendario**

SABATO 8 NOVEMBRE *

Ore 15

ORIOLO DEI FICHI, UN PICCOLO BORGO DI GRANDI MERAVIGLIE.

La chiesa, la torre e il verde circostante.

In occasione di “Grani e Melograni” alla Torre di Oriolo

Ritrovo: mezzi propri

Via di Oriolo 19, Parco Torre di Oriolo – zona ingresso stand

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

SABATO 15 NOVEMBRE *

Posti limitati!

Ore 15

BOTTEGHE STORICHE FAENTINE: preziose testimonianze di antichi mestieri, costumi e tradizioni in città.

Ritrovo:

Pro Loco, Voltone Molinella

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

DOMENICA 16 NOVEMBRE*

Mattino

UNA BOLOGNA INEDITA.

Oratorio di Santa Cecilia, Museo dei Poveri Vergognosi, raccolta d’arte “Cardinale Lercaro”.

Ritrovo:

in treno con

modalità e costi da definire

SABATO 22 NOVEMBRE *

Ore 15

FOLIAGE A VILLA PALERMO DI CELLE.

Una passeggiata.

Ritrovo: Piazzale Tambini/Parcheggio Graziola

(scarpe comode)

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

SABATO 29 NOVEMBRE *

Posti limitati!

Ore 15 > I turno

Ore 16 > II turno

LE SACRESTIE DEL DUOMO DI FAENZA.

Paramenti e corali miniati.

Ritrovo:

Pro Loco, Voltone Molinella

*€ 5/€ 3 soci Pro Loco

* I contributi raccolti saranno destinati dalla Pro Loco per fini culturali a favore della città.

** SABATO 25 ottobre 2025: Gita sociale Pro Loco Faenza. Giornata intera in PULLMAN, POSTI limitati, PRENOTAZIONE obbligatoria, QUOTA di partecipazione di € 85 da versare al momento della prenotazione. La quota comprende: viaggio a/r in pullman, pranzo in ristorante, visite guidate, ingressi, altro. Per partecipare si deve essere iscritti alla Pro Loco Faenza APS

TUTTE LE VISITE IN PROGRAMMA PREVEDONO POSTI LIMITATI.

Le visite sono condotte da Guide turistiche abilitate ed autorizzate dalla Regione Emilia Romagna.

L’organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali infortuni o danni ai partecipanti.

Le prenotazioni sono obbligatorie

e si accettano dal sabato della settimana precedente ogni visita.