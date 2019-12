Per il primo anno Casa delle Farfalle apre le sue porte a Natale, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 17, con chiusura della serra delle farfalle alle ore 16.

Ogni giorno tante attività comprese nel biglietto di ingresso: si parte alle ore 10 con Il volo di Natale, appuntamento esclusivo per assistere allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante la notte; si prosegue con le visite guidate, raddoppiate al mattino e al pomeriggio e nello specifico Natale ai tropici, la visita guidata alla serra delle farfalle tropicali, che partirà alle ore 11.30 e 15, e Gli insetti delle feste, la visita alla Casa degli Insetti, che partirà alle 12.30 e alle 16.

Per tutte le feste a Casa delle Farfalle si troverà anche “Il ristoro delle renne”, un’area con tavolini e sedie, dove fermarsi per un caffé o una bevanda calda, succhi di frutta e snack.



Inoltre alcune iniziative speciali, per le quali è richiesta la prenotazione (0544 995671). Domenica 29 dicembre e 5 gennaio Il Natale in un brunch, due mattine con brunch, su prenotazione dalle ore 11, comprese le visite guidate e tutti gli appuntamenti della giornata. Il brunch prevede sfiziosità dolci e salate preparate al momento, pasticcini, mini panini e molto altro, accompagnati da caffè americano, the, cioccolata calda, succhi di frutta e acqua. Costo a persona: adulto € 25, bambini fino ai 10 anni € 20

Giovedì 2 gennaio è la volta di “Delitto tra le farfalle”, con partenza dalle ore 17.30. Un gioco di ruolo per scoprire un colpevole, come veri Sherlock Holmes. Una morte tra insetti e farfalle, un’indagine minuziosa e tanti indizi che come tasselli di un puzzle pian piano condurranno alla soluzione. All’indagine si partecipa in squadre di massimo 5 partecipanti, con età maggiore di 10 anni. Ai vincitori un buono spesa da € 15 a persona, da spendere nell’e-commerce di Atlantide.

Al termine aperitivo per tutti. Costo di partecipazione € 15