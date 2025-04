Una delegazione dei Repubblicani ha portato questa mattina i suoi saluti alla convention internazionale OMC Med Energy 2025, in apertura al Pala De André di Ravenna. Presenti, tra gli altri, il Segretario regionale Eugenio Fusignani e Giannantonio Mingozzi. La delegazione, con la sua presenza, ha voluto ringraziare tutte le imprese impegnate nell’ormai storica fiera dell’energia offshore, che, dal 1993, ogni due anni si realizza a Ravenna.

Giannantonio Mingozzi ha sottolineato: «In un momento di difficoltà dell’economia mondiale e di fronte alla guerra dei dazi, il coraggio di molte imprese di condividere le proprie innovazioni in materia di energia e di ricerca tecnologica trova proprio a Ravenna la sede più opportuna e ormai conosciuta in tutto il mondo. È importante che questa edizione dell’OMC Med Energy trovi anche il modo di gettare uno sguardo sulle risorse del Mar Adriatico. Inoltre, accolgo con piacere la sessione di conferenze dedicata al Porto di Ravenna, che è un propulsore tra i primi in Europa nel settore Oil&Gas e nella capacità di impegnare anche i giovani laureati che scelgono Ravenna come sede di studio».