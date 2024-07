“Dopo la tornata elettorale del giugno scorso, che ha visto il PRI ravennate presente in maniera omogenea schierato in coalizioni di centrosinistra, stiamo lavorando, sulla linea tracciata dal segretario regionale Eugenio Fusignani, per costruire un’adeguata proposta in vista delle amministrative che si terranno la prossima primavera nel capoluogo di provincia”.

Il PRI regionale ha già dichiarato il proprio sostegno alla candidatura a presidente di Michele de Pascale, per costruire u”n progetto federativo di area laica liberaldemocratica partendo dal rapporto con Azione per eventualmente allagarlo ad altre forze riformiste, europeiste e democratiche”.

“Così anche a Ravenna, in un’ottica di coerenza e continuità, partendo da uno rafforzato accordo PRI-PD, intendiamo lavorare, di concerto con la segreteria regionale, per costruire un “Patto repubblicano per Ravenna”, nel campo del centrosinistra.

Anche per continuare nel “progetto Ravenna” che è partito nel 2016 e che auspichiamo continui in regione con l’elezione di Michele de Pascale alla presidenza della regione.

Se da un lato ci lusingano le attenzioni che provengono da altre forze politiche liberarli di opposizione, segnale di apprezzamento dell’operato dei nostri rappresentanti istituzionali, dall’altro con garbo ma con altrettanta fermezza, le respingiamo perché siamo convinti che questo territorio abbia bisogno di essere governato con continuità.

E questo può garantirlo solo la serietà di forze politiche come il PRI che appartengono alla storia della sinistra liberaldemocratica italiana e che, soprattutto, sentono il peso delle responsabilità che si sono assunte con l’onere di rappresentare le istanze delle comunità e dei territori”.

“Riteniamo che il dialogo istituzionale debba svilupparsi sui binari di un corretto confronto dialettico sia nella compagnia elettorale sia nel confronto tra chi gli elettori sceglieranno per governare Ravenna e chi siederà nei banchi dell’opposizione.

Abbiamo raccolto un’eredità complessa nel 2016 ma, portando la nostra visione nell’alleanza di governo, siamo riusciti come amministrazione ad ottenere, con profitto, chiari risultati anche durante le tante emergenze che abbiamo dovuto affrontare; e su questo continueremo”.