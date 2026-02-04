In occasione dell’anniversario della Repubblica Romana del 1849, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17.30, il Partito Repubblicano Italiano promuove un incontro pubblico dal titolo “Una passione che non morirà mai!”. L’appuntamento si terrà presso il circolo “A. Saffi” di San Michele.
L’iniziativa prende spunto dalla rievocazione della prima Costituzione repubblicana, promulgata il 9 febbraio 1849, giunta quest’anno al 177° anniversario, per intrecciare memoria storica e riflessione politica contemporanea. Al centro dell’incontro anche gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, sancita dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, e gli 80 anni del suffragio universale, che segnò l’ingresso delle donne nel voto.
Un passaggio storico particolarmente significativo per Ravenna, che nel referendum del 1946 fece registrare la più alta percentuale di consensi a favore della Repubblica in Italia, in una consultazione che per la prima volta vide protagoniste anche le elettrici.
L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Margherita Ghinassi. Interverranno Massimo Cimatti, Giannantonio Mingozzi, Stefano Folli, Sauro Mattarelli, Valeria Masperi, Nives Raccagni, segretaria comunale del PRI, ed Eugenio Fusignani, vicesindaco e segretario regionale del PRI.
Un’occasione di confronto aperto per riflettere sui valori repubblicani, sulla partecipazione democratica e su una tradizione politica che, come recita il titolo dell’iniziativa, continua a rappresentare “una passione che non morirà mai”.