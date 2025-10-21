Venerdì 24 ottobre è in programma alla Sala Ragazzini, alle 20.30, la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da Greenpeace e da Re-Common. La serata è realizzata in collaborazione con il coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”.

“Il prezzo che paghiamo per la dipendenza dalle fonti fossili è troppo alto per tutte e tutti noi, per l’intero Pianeta, e per chi dovrà abitarlo nei prossimi decenni e nei prossimi secoli.

Il prezzo che paghiamo consiste anche nelle spaventose mattanze di esseri umani e di tutte le altre forme di vita che le decine di guerre ogni giorno comportano. E le guerre, ormai è più che assodato, esplodono soprattutto per la contesa delle fonti energetiche fossili e le risorse della Terra. Anche il genocidio palestinese riconosce fra le sue cause le mire per il possesso e la gestione di un importantissimo giacimento di gas al largo delle coste di Gaza. Dietro ogni guerra c’è sempre un giacimento fossile.

Il prezzo che paghiamo è una qualità dell’aria pessima, un rischio inaccettabile per la salute, una concreta possibilità che il riscaldamento globale superi nel giro di pochi anni un limite compatibile con la sopravvivenza della maggior parte delle persone, e la certezza che la vita sarà sempre meno vivibile per le più svantaggiate, più povere, più deboli, più indifese.

Il prezzo che paghiamo è che il potere si accentri sempre di più in poche mani, e che fra le vittime della catastrofe climatico-ambientale ci siano la democrazia e i diritti sociali e individuali”