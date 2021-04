Oggi alle 19.00 durante il #RavennaWeTG sarà nostro ospite in #direttaLive il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Ad intervistarlo sarà Maurizio Marchesi, che conduce tutte le sere in diretta dalle 19.00 nel nostro canale Facebook il notiziario degli avvenimenti giornalieri della nostra provincia.

Il RavennaWebTG è nato l’anno scorso in occasione del lockdown per cercare di stare vicini ai nostri lettori, non solo con notizie ma anche con collegamenti in diretta con ospiti differenti ogni sera.