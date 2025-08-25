A nome di Fiba Confesercenti Emilia-Romagna, desidero esprimere la più sincera vicinanza e solidarietà ai colleghi balneari romagnoli duramente colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la nostra costa domenica scorsa. Le immagini e le testimonianze raccolte in queste ore raccontano di danni ingenti, di attività messe in ginocchio e di operatori che, con grande dignità e spirito di resilienza, stanno affrontando l’ennesima prova difficile.

In questo momento di dolore e difficoltà, è doveroso anche rivolgere un pensiero a coloro che, oltre ai danni materiali, hanno dovuto subire attacchi indecorosi e ingiustificati solo per aver avuto il coraggio di evidenziare quanto la gestione di uno stabilimento balneare sia tutt’altro che semplice. Si tratta di un’attività che comporta responsabilità, rischi e la costante capacità di affrontare imprevisti, anche drammatici.

Troppo spesso la nostra categoria viene descritta con superficialità, attraverso semplificazioni e luoghi comuni privi di fondamento e di onestà intellettuale. È tempo che si riconosca il valore del lavoro svolto dai balneari, il loro contributo all’economia turistica e il loro impegno quotidiano per garantire servizi di qualità in condizioni spesso complesse.

Fiba Confesercenti Emilia-Romagna continuerà a sostenere i propri associati, a difendere la dignità della categoria e a promuovere un confronto serio e costruttivo con le istituzioni e l’opinione pubblica.