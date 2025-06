Questa mattina, in occasione della cerimonia ufficiale dell’Anniversario della Fondazione della Repubblica in Piazza del Popolo, alla presenza delle autorità militari e civili, il prefetto Raffaele Ricciardi ha consegnato il relativo diploma di Cavaliere ad Angela Rosa, insegnante e volontaria Slow Food Ravenna: un’associazione di promozione sociale – 200 gli iscritti – attiva da oltre vent’anni.

Uno dei progetti, considerati fiori all’occhiello dell’associazione, è quello denominato orto slow food a scuola. Il motto fondamentale dell’associazione è garantire cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, in primo luogo per i bambini. Nella provincia di Ravenna l’Istituto Comprensivo S. P. Damiano è l’unico con ben quattro plessi ad aver aderito al progetto dell’orto.

“Tutto questo impegnativo lavoro di educazione ambientale, alimentare e civica – scrivono in una nota gli amici volontari come lei – ha da anni come referente e anima del progetto la dott.ssa Angela Rosa che, oltre alla competenza ampiamente riconosciuta dai colleghi e dalla dirigente scolastica, Maria Guiati, ha grandi doti umane che le hanno permesso di trasformare il progetto orto in un’esperienza che coinvolge 350 bambini, quindi 700 genitori, e diversi nonni e nonne ortolane. Rosa ha saputo creare una cittadella della biodiversità che, partendo dai bambini arriva alle loro famiglie. L’abnegazione con cui la nostra volontaria conduce questo progetto, insieme alle colleghe, l’ha fatta diventare nel tempo un vero promotore sociale di accoglienza, di ascolto dell’intera comunità scolastica. Rosa incarna quella figura di insegnante e di volontaria che merita il riconoscimento sociale della comunità. Ovviamente, siamo molto orgogliosi che le sia stato assegnato questo diploma da parte della Presidenza della Repubblica. Sergio Mattarella, infatti, aveva avuto parole di apprezzamento, rivolte ai produttori e volontari per l’organizzazione dello stand slow food in piazza del popolo, in occasione della sua visita in aprile a Ravenna con Re Carlo III. Proprio sotto gli occhi sorridenti di Mattarella, infatti, ci fu un caloroso abbraccio tra il Re d’Inghilterra e il fondatore del nostro movimento Carlo Petrini”.

Il progetto Orti Slow Food a scuola si basa sull’iscrizione da parte degli istituti comprensivi alla rete nazionale Orti Slow Food, impegnandosi a creare un orto fisico e a sottoscrivere una quota di adesione. In cambio la rete nazionale fornisce materiale didattico e formazione quasi settimanalmente agli oltre 450 orti già attivi.

Gli Orti Slow Food a scuola sono di tipo biologico in cui si coltivano prodotti tipici del territorio regionale; ogni classe si avvale della collaborazione di “nonni ortolani,” oltre alla generosa consulenza di associazioni degli agricoltori e, a Ravenna in particolare, dell’istituto agrario Perdisa.

Attraverso l’orto i bambini hanno l’opportunità di coltivare le verdure seguendo la varietà e la stagionalità dei prodotti, nel rispetto della natura e della biodiversità. Tutto ciò al fine di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie al valore del cibo come elemento fondamentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente.