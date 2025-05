Desideriamo esprimere il più sincero cordoglio, nostro e di tutta la comunità regionale, alla famiglia della donna deceduta questa mattina a Pinarella, cui esprimiamo vicinanza e solidarietà”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni.

“Siamo certi verrà fatta piena luce su quanto accaduto- proseguono- ma in ogni caso è di una gravità inaudita la presenza di un mezzo non autorizzato sull’arenile in questo periodo della stagione. Tutte le istituzioni Capitaneria, Regione e Comuni, sono impegnate costantemente a rendere le nostre spiagge un luogo sicuro per bagnanti e operatori che vi lavorano e non possiamo accettare quanto accaduto”.