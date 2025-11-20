Nel laboratorio Annafietta – Mosaicisti in Ravenna il periodo di Natale 2025 si apre con un allestimento speciale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in vista dell’ottavo centenario della sua morte che ricorrerà nel 2026.

Un omaggio ancora più significativo quest’anno, dopo la recente indicazione del Governo, concretizzatasi nella legge approvata dal Parlamento, di riportare il 4 ottobre, giorno di San Francesco e festa del patrono d’Italia, tra le festività nazionali.

L’allestimento natalizio propone un grande presepe interamente realizzato in mosaico, un progetto che Annafietta porta avanti da oltre vent’anni e che si arricchisce ogni anno di nuove figure. Le prime creazioni risalgono agli inizi degli anni 2000 e nel tempo la scena si è ampliata fino a diventare oggi un racconto articolato fatto di personaggi, animali, artigiani, dettagli e, da quest’anno, una sezione dedicata proprio a San Francesco, riconosciuto dalla tradizione come il primo ideatore del presepe nella notte di Greccio del 1223.

Il presepe è sormontato da un grande cielo in mosaico ispirato alle volte bizantine ravennati: un manto blu intenso costellato di ori e geometrie che richiama il Mausoleo di Galla Placidia e crea un’atmosfera luminosa, capace di avvolgere l’intera scena.

Ogni figura è modellata secondo la tecnica musiva bizantina: tessere tagliate a mano, allettate su malta cementizia senza stuccatura, così da permettere alla luce di generare riflessi e chiaroscuri sempre diversi. Una scelta che fa di ogni personaggio, composto anche da parti in legno, alluminio, ferro o rame, un pezzo unico, non replicabile, fedele alla tradizione che caratterizza il laboratorio ravennate dal 1998

L’edizione 2025 del presepe rappresenta un passaggio importante di un progetto artistico in continua crescita. Anche nei prossimi anni la composizione continuerà ad arricchirsi con nuove figure e nuovi elementi, in un percorso che unisce memoria, tradizione e creatività contemporanea. L’inserimento della figura di San Francesco rende questo ciclo ancora più attuale, sottolineando il valore universale del messaggio francescano proprio nell’anno che introduce alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo.

Il presepe è visitabile al primo piano del laboratorio Annafietta in via Giuliano Argentario a due passi dalla Basilica di san Vitale, dove è possibile scoprire anche le collezioni dedicate al mosaico bizantino come elemento d’arredo, oggettistica, riproduzioni dei mosaici ravennati e progetti personalizzati.