Il premio Nobel Abdulrazak Gurnah e Federico Buffa al Festival delle Culture di Ravenna

Sarà il Premio Nobel Abdulrazak Gurnah ad aprire la nuova edizione del Festival delle Culture di Ravenna. Il 26 maggio Gurnah leggerà la Divina Commedia davanti alla tomba di Dante. Poi la tradizionale Fiumana aprirà la manifestazione. Tre giorni nel quartiere multietnico della Darsena per parlare di immigrazione, inclusione e interculturalità. Durante il festival Gurnah parlerà anche agli studenti e parteciperà ad un incontro pubblico. L’ultimo giorno invece sarà protagonista Federico Buffa con lo spettacolo “2 pugni guantati di nero”, la storia di Tommie Smith e John Carlos, del loro trionfo e della loro protesta alle Olimpiadi di Città del Messico.

Nel frattempo il festival ha già una sorta di sua anteprima, in via d’Azeglio, al Palazzo Rasponi 2, dove è stata inaugurata la mostra “100 giorni di solitudine”, la protesta, raccontata in foto, di Nidaa Badwan a Gaza. Molti i punti in comune con le attuali proteste in Iran